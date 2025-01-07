Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сделают все для сохранения мира в стране.
«Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное — сохранить мир. Не будет мира — ничего не надо», — приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые о н произнес при посещении храма на Рождество.
Лукашенко также отметил, что 2025 год будет непростым. «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон», — заметил он. Президент подчеркнул, что выбранные тактика и стратегия помогают удержаться не только на плаву, но и жить достойно.