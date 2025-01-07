Украине предрекли гибель при продолжении конфликта

Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут случиться уже 25 января. Он пояснил, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими».