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Украине предрекли гибель при продолжении конфликта

Украина не сможет пережить ещё один год боевых действий. Переломный момент уже прошёл и Киев теряет очень многое, пишет Washington Post.

Источник: Life.ru

«Украина вряд ли сможет пережить ещё один год этой разрушительной войны», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что переломный момент конфликта уже прошёл: Киев теряет военных и территории. Издание напомнило Украине, что время уже на исходе.

Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут случиться уже 25 января. Он пояснил, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими».