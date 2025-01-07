Лукашенко: не держусь за власть, сделаю все для того, чтобы тихо передать ее новому поколению

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — не то, что это мой ребенок. Мои дети — вот эти (указывая на детей в церкви. — Прим. БЕЛТА). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть», — сказал Президент.