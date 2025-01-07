Лукашенко заявил, что не держится за власть

Он отметил необходимость подготовки молодежи, чтобы она ценила родную страну «хотя бы так, как нынешнее поколение», которое сделало ее суверенной и независимой«. “Смена поколений — это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите”, — сказал президент Белоруссии. Обращаясь к согражданам, глава государства отметил, что предстоит серьезный экзамен. “Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений”, — сказал он.