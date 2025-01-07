Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин и Кириенко лично поздравили бойцов ВС РФ с Новым годом и Рождеством

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко навестили военнослужащих девятой и 114-ой бригад 51 армии ВС РФ. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Заехали поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым бойцов героических 9-й бригады (командир Тимур Курилкин, позывной Байкот) и 114-й бригады (один из командиров — Илья Емельянов, позывной Малой) 51-й армии», — пишет Пушилин.

Чиновник сообщил, что военные настроены оптимистично на фоне активного продвижения вглубь обороны противника. Пушилин пожелал им успехов.

Недавно Денис Пушилин совместно с Сергеем Кириенко в рамках акции «Ёлка желаний» вручили подарки трём детям из Донецкой Народной Республики. Поздравления получили шестилетняя Мирослава, восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырёхлетняя Татьяна Скворцова.