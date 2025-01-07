Пушилин и Кириенко лично поздравили бойцов ВС РФ с Новым годом и Рождеством

Недавно Денис Пушилин совместно с Сергеем Кириенко в рамках акции «Ёлка желаний» вручили подарки трём детям из Донецкой Народной Республики. Поздравления получили шестилетняя Мирослава, восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырёхлетняя Татьяна Скворцова.