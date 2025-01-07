Пушилин и Кириенко лично поздравили бойцов ВС РФ с Новым годом и Рождеством

«Заехали поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым бойцов героических 9-й бригады (командир Тимур Курилкин, позывной Байкот) и 114-й бригады (один из командиров — Илья Емельянов, позывной Малой) 51-й армии», — пишет Пушилин.
Чиновник сообщил, что военные настроены оптимистично на фоне активного продвижения вглубь обороны противника. Пушилин пожелал им успехов.
Недавно Денис Пушилин совместно с Сергеем Кириенко в рамках акции «Ёлка желаний» вручили подарки трём детям из Донецкой Народной Республики. Поздравления получили шестилетняя Мирослава, восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырёхлетняя Татьяна Скворцова.