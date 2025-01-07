Лукашенко сказал, что не держится за власть

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал, что не держится за власть, пишет БелТА.
— Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению, — заявил президент Беларуси.
Глава государства также отметил, что надеется при новой власти пожить, добавив, что и его дети будут жить.
— Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — не то, что это мой ребенок. Мои дети — вот эти (показывает на детей, находящихся в церкви. — Ред).
Лукашенко подчеркнул, что он хочет видеть, как они будут жить, заявив, что в этом состоит его цель.
— Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть, — обратил внимание глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».
Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.