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Лукашенко сказал, что не держится за власть

Лукашенко сказал, что сделает все для того, чтобы передать власть новому поколению.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал, что не держится за власть, пишет БелТА.

— Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению, — заявил президент Беларуси.

Глава государства также отметил, что надеется при новой власти пожить, добавив, что и его дети будут жить.

— Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — не то, что это мой ребенок. Мои дети — вот эти (показывает на детей, находящихся в церкви. — Ред).

Лукашенко подчеркнул, что он хочет видеть, как они будут жить, заявив, что в этом состоит его цель.

— Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть, — обратил внимание глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».

Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.