Киев намерен возвратить 20−25 млн находящихся за рубежом украинцев

При этом он не сказал, какие конкретные шаги предпринимаются в этом направлении. Ранее западные СМИ писали, что созданное в начале декабря прошлого года министерство нацединства призывает Европу к прекращению оказания помощи украинцам в ЕС и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.