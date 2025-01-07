Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев намерен возвратить 20−25 млн находящихся за рубежом украинцев

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Правительство Украины намерено возвратить украинцев из-за рубежа, не принимая принудительных мер. Об этом заявил глава министерства национального единства Алексей Чернышов.

Источник: AP 2024

«За рубежом у нас 20−25 млн, по нашим оценкам, на Украине 32 млн приблизительно, — сказал он эфире национального телемарафона. — И мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет».

При этом он не сказал, какие конкретные шаги предпринимаются в этом направлении. Ранее западные СМИ писали, что созданное в начале декабря прошлого года министерство нацединства призывает Европу к прекращению оказания помощи украинцам в ЕС и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.