Киев намерен возвратить 20−25 млн находящихся за рубежом украинцев

«За рубежом у нас 20−25 млн, по нашим оценкам, на Украине 32 млн приблизительно, — сказал он эфире национального телемарафона. — И мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет».
При этом он не сказал, какие конкретные шаги предпринимаются в этом направлении. Ранее западные СМИ писали, что созданное в начале декабря прошлого года министерство нацединства призывает Европу к прекращению оказания помощи украинцам в ЕС и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.