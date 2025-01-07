ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Душанбе открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
«В столице Таджикистана официально открыт Торговый Дом Узбекистана, учрежденный ассоциацией “Узсаноаткурилишматериаллари”, — говорится в сообщении.
Дипломаты Посольства РУз, представители деловой среды двух стран и СМИ ознакомились с условиями, созданными на торговой площадке, выставкой продукции и ценами, а также экспортными возможностями Узбекистана в сфере стройматериалов.
Спрос на строительную продукцию под маркой «Made in Uzbekistan» здесь растет с каждым годом. Так, в 2024 году Таджикистан закупил строительные материалы, произведенные в Узбекистане на сумму $115 млн.
В их числе:
- металлопродукция на $34 млн;
- сухие строительные смеси и цементные изделия на $13 млн;
- керамические изделия на $12 млн;
- трубы и изделия из пластика на $23 млн;
- ДСП и МДФ на $11 млн;
- стекло и стеклянные изделия на $7млн.
«В настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем увеличении поставок в Таджикистан такой продукции, как газобетонные блоки, теплосберегающие плиты, натуральные камни и обои», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран.
Ранее ассоциация «Узсаноаткурилишматериаллари» открыла торговые дома Узбекистана в Баку и Кабуле.