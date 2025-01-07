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В Душанбе открыли торговый дом Узбекистана

В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Душанбе открыли Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

«В столице Таджикистана официально открыт Торговый Дом Узбекистана, учрежденный ассоциацией “Узсаноаткурилишматериаллари”, — говорится в сообщении.

Дипломаты Посольства РУз, представители деловой среды двух стран и СМИ ознакомились с условиями, созданными на торговой площадке, выставкой продукции и ценами, а также экспортными возможностями Узбекистана в сфере стройматериалов.

Спрос на строительную продукцию под маркой «Made in Uzbekistan» здесь растет с каждым годом. Так, в 2024 году Таджикистан закупил строительные материалы, произведенные в Узбекистане на сумму $115 млн.

В их числе:

  • металлопродукция на $34 млн;
  • сухие строительные смеси и цементные изделия на $13 млн;
  • керамические изделия на $12 млн;
  • трубы и изделия из пластика на $23 млн;
  • ДСП и МДФ на $11 млн;
  • стекло и стеклянные изделия на $7млн.

«В настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем увеличении поставок в Таджикистан такой продукции, как газобетонные блоки, теплосберегающие плиты, натуральные камни и обои», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия прошли B2B-встречи бизнесменов двух стран.

Ранее ассоциация «Узсаноаткурилишматериаллари» открыла торговые дома Узбекистана в Баку и Кабуле.