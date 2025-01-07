Лукашенко: белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске заявил, что белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам, передает БелТА.
Глава государства сказал, что белорусы — это хороший и трудолюбивый народ:
— Мы сейчас подвергаемся и душевным, и психологическим атакам жестоким. Но народ-то держится, — заметил Александр Лукашенко.
По словам президента, в Беларусь приезжают гости и завидуют тому, что люди гостеприимные, добрые, хороший, отзывчивые:
— Это почему? Потому что народ наш хороший. От корня. Они держатся, — уточнил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».
Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.
Также президент Беларуси сказал, что не держится за власть.
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