Кириенко поблагодарил врачей больницы в Горловке за мужество

«Коллектив работает, иногда не уходя сутками, понимаем, что это не просто невероятного профессионализма требует. В условиях горловской больницы это требует ещё и невероятного человеческого мужества — с постоянными обстрелами, с постоянными атаками. Поэтому вам просто огромное спасибо и низкий поклон», — также добавил Кириенко.