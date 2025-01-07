WSJ узнала о выводе основных сил Ирана из Сирии после бегства Асада

В конце ноября антиправительственные силы во главе с ХТШ начали наступление и 8 декабря объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Президент Сирии сложил свои полномочия и получил убежище в России. The New York Times со ссылкой на источники писал, что накануне этих событий Иран начал эвакуацию военных и дипломатов из Сирии в Ирак и Ливан.