Лукашенко сказал, что будет с белорусами в любой должности, пока есть здоровье

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал, что будет с белорусами в любой должности, пока есть здоровье, пишет БелТА.
— Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства заверил, что в любой должности будет работать для того, чтобы сохранить все то, «что мы создали своими руками». Он подчеркнул, что не держится за власть и сказал, что сделает все для того, чтобы передать власть новому поколению.
Александр Лукашенко также напомнил, что в новогоднем поздравлении говорит о предстоящей смене поколений в Беларуси.
— Будущее время, и особенно будущая пятилетка, — это смена поколения. И я, и многие со мной — мы же не вечные.
По его словам, необходимо подготовить молодое поколение, то есть следующее поколение. Глава государства пояснил, что речь идет про детей, которые возьмут в руки Беларусь, будут ее ценить и беречь.
— Ну хотя бы так, как мы с вами — нынешнее поколение — оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории.
Президент акцентировал внимание на то, что смена поколений всегда является болезненным процессом. Однако он пообещал белорусам, что будет все сделано так, «что никакой болезненности вы не заметите».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».
Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.
Также Лукашенко сказал, что белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.