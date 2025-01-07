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Лукашенко заявил о серьезном вызове в сфере миграции

7 января, Логойск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении в храме на Рождество заявил о серьезном вызове в сфере миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Хотел вас предупредить, что и внутри у нас проблем хватает. И вызовы появляются постоянно. Можно сказать каждый месяц. Последний вызов, вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), — это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня», — сказал глава государства.

«Но меня уже информируют, что начинают подтягиваться люди с Востока. Не только те, которые желают нам какой-то вражды и войны. Нет, подтягиваются люди, которые хотят жить, работать, зарабатывать и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей. Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция — это беда», — заявил белорусский лидер.

«Еще раз подчеркиваю — к нам едут разные люди. А через нас сейчас огромный транзит на Запад, куда они стремятся. И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем. Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции. Почему мы их должны защищать?» — добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр