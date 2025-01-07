Правительство Самарской области продолжает работать в новогодние праздники

«Правительство Самарской области работу продолжает. Сегодня у нас очень важное обсуждение с ресурсоснабжающими компаниями. Много вопросов, много ситуаций мы за эти праздники прошли. Есть замечания к работе. Будем их абсолютно открыто ставить сегодня», — заявил глава региона.