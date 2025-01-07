Правительство Самарской области продолжает работать в новогодние праздники

В Самарской области региональные власти продолжают работать даже в новогодние праздники. Особое внимание уделяется взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
«Правительство Самарской области работу продолжает. Сегодня у нас очень важное обсуждение с ресурсоснабжающими компаниями. Много вопросов, много ситуаций мы за эти праздники прошли. Есть замечания к работе. Будем их абсолютно открыто ставить сегодня», — заявил глава региона.
Напомним, в Самаре 6 января восстановили подачу холодной воды в Октябрьском районе. Из-за повреждения трубопровода на улице Советской Армии более 85 домов остались без водоснабжения. В конце декабря возникли проблемы с теплоснабжением в трех районах областной столицы.