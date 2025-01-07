Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 70%

В настоящее время хранилища газа в Европе заполнены на 69,94%, что на 5,83 процентных пункта ниже среднего уровня за аналогичный период последних пяти лет. Тем не менее, этот показатель значительно превышает данные «проблемных» годов: 62,65% в 2018 году и 53% в 2022 году. В январе 2024 года запасы превышали 85%, а в начале 2025 года наблюдается интенсивный отбор газа из хранилищ, который достигает максимума для этого месяца с 2021 года. В конце недели в регионе предсказывается похолодание, что может привести к увеличению потребления ресурса.