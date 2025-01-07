Лукашенко сказал белорусам определить нормального президента и правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал белорусам определить нормального президента и правительство, пишет БелТА.
Глава государства, обращаясь к прихожанам в церкви отметил, что их ждет серьезный экзамен. Он пояснил:
— Нам надо определить нормальную власть, нормального Президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна.
Президент акцентировал внимание на том, что от этого белорусы никуда не денутся. Кроме того, он пояснил, что именно в этом состоит суть смены поколений. Александр Лукашенко также добавил, что будет с белорусами в любой должности, пока есть здоровье. Вместе с тем подчеркнул, что не держится за власть и сказал, что сделает все для того, чтобы передать власть новому поколению.
— Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».
Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.
Также Лукашенко сказал, что белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам.
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