Лукашенко сказал белорусам определить нормального президента и правительство

Президент акцентировал внимание на том, что от этого белорусы никуда не денутся. Кроме того, он пояснил, что именно в этом состоит суть смены поколений. Александр Лукашенко также добавил, что будет с белорусами в любой должности, пока есть здоровье. Вместе с тем подчеркнул, что не держится за власть и сказал, что сделает все для того, чтобы передать власть новому поколению.