«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 164 районах», — сказали в министерстве.
Отмечается, что были задействованы группы оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил Российской Федерации.
Недавно на Украине забили тревогу из-за непобедимой стратегии ВС РФ на фронте. Там отметили, что конфликт утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в стадию наступательных действий со стороны Российской армии.