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Армия России нанесла удары по аэродромам и складам оружия ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наёмников в 164 районах. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 164 районах», — сказали в министерстве.

Отмечается, что были задействованы группы оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил Российской Федерации.

Недавно на Украине забили тревогу из-за непобедимой стратегии ВС РФ на фронте. Там отметили, что конфликт утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в стадию наступательных действий со стороны Российской армии.