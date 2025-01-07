«Пусть следит за Украиной»: Кобахидзе посоветовал Макрону не лезть в дела Грузии

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — сказал Кобахидзе журналистам.