«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — сказал Кобахидзе журналистам.
Ранее Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что урегулирование ситуации не будет быстрым и простым. При этом он подумывает об очередном размещении иностранных войск в Незалежной. Он даже выдумал хитрый план по отправке военных сил в Киев без впутывания НАТО.