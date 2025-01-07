Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если республику втянут в войну, она может не выдержать как государство.
«Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
По его словам, недоброжелатели извне пытаются втянуть Минск в военные игры. «И вы знаете, им же жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», — сказал белорусский лидер.
Он также упомянул, что недавно Зеленский кричал: «Жыве Беларусь!». «Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: “Не дай Бог”, — сказал Лукашенко.