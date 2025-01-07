Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

«Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.