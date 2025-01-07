Лукашенко высказался про неконтролируемую миграцию

— Последний вызов, вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), — это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня, — отметил глава государства.