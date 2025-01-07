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Лукашенко высказался про неконтролируемую миграцию

Лукашенко назвал бедой неконтролируемую миграцию.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске высказался про неконтролируемую миграцию, назвав ее бедой, пишет БелТА.

Президент, обращаясь к прихожанам в храме, сказал, что внутри страны проблем хватает, заметив, что и вызовы постоянно меняются, «можно сказать каждый месяц».

— Последний вызов, вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), — это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня, — отметил глава государства.

Вместе с тем президент акцентировал внимание:

— Но неконтролируемая миграция — это беда.

Президент Беларуси еще раз подчеркнул, что в Беларусь едут разные люди. Он также отметил, что сейчас через территорию страны огромный транзит на Запад, куда они все стремятся.

— И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем.

Глава государства заявил, что в особенности это касается тех, кто вводит против Беларуси экономические санкции.

— Почему мы их должны защищать?

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».

Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.

Также Лукашенко сказал, что белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам.

Мы писали, что Лукашенко сказал белорусам определить нормального президента и правительство.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.