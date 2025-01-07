Лукашенко высказался про неконтролируемую миграцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске высказался про неконтролируемую миграцию, назвав ее бедой, пишет БелТА.
Президент, обращаясь к прихожанам в храме, сказал, что внутри страны проблем хватает, заметив, что и вызовы постоянно меняются, «можно сказать каждый месяц».
— Последний вызов, вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), — это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня, — отметил глава государства.
Вместе с тем президент акцентировал внимание:
— Но неконтролируемая миграция — это беда.
Президент Беларуси еще раз подчеркнул, что в Беларусь едут разные люди. Он также отметил, что сейчас через территорию страны огромный транзит на Запад, куда они все стремятся.
— И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен. Мы никого от мигрантов защищать не будем.
Глава государства заявил, что в особенности это касается тех, кто вводит против Беларуси экономические санкции.
— Почему мы их должны защищать?
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».
Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.
Также Лукашенко сказал, что белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам.
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