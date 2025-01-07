Минск уже на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности

В качестве примера он рассказал, что скоро откроют последние несколько десятков артезианских скважин, которые будут способствовать обеспечению Минска водой из подземных источников.
«Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой», — рассказал Александр Лукашенко.
Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120−130 тыс. куб.м.
«Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать», — отметил Президент. И многие страны берут воду из наземных источников.
«Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание — это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода — то, без чего люди жить не могут», — резюмировал глава государства.