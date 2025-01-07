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Раскрыта цель наступления ВСУ в Курской области

Командование ВСУ отправляло войска на штурм в Курскую область с главной целью — занять село Большое Солдатское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большое Солдатское. Но бойцы группировки “Север” нанесли мощное огневое поражение», — сказал собеседник агентства, пояснив, что данные подтверждаются допросами пленных.

Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Сообщили, что украинские войска перед контратаками под Курском отправили шар-террорист в разведку боем. Минобороны России накануне доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу. А военные ВСУ начали массово сдаваться в плен под Курском.