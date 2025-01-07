Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Рождеством

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Озеров обратился с рождественским поздравлением к соотечественникам.
"Поздравляю Вас, дорогие соотечественники, со светлым Праздником Рождества Христова! В этот день нам вспоминается евангельское повествование об ангелах, возвестивших, что с рождением Спасителя на всей земле воцарился мир.
В этом и заключается глубокая и светлая мудрость этого праздника: ведь именно общие для человечества духовные начала, воплощаемые в образе Иисуса Христа, и являются залогом вселенского согласия и взаимопонимания. Речь идёт о непреложных ценностях — любви, солидарности и милосердии, с помощью которых преодолеваются любые искусственно возведённые барьеры, залечиваются любые злонамеренно спровоцированные расколы.
Желаю Вам, дорогие соотечественники, сохранять крепость веры и преданность веками освященным традициям и ценностям, служить образцом верности и благочестия. Да поможет вам Господь во всех ваших благих делах и начинаниях! Да воцариться в ваших домах гармония и мир!".
Рождество Христово шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают 7 января, так как пользуются юлианским календарем («старым стилем»), а не григорианским («новым стилем»). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.