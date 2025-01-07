Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Рождеством

В этом и заключается глубокая и светлая мудрость этого праздника: ведь именно общие для человечества духовные начала, воплощаемые в образе Иисуса Христа, и являются залогом вселенского согласия и взаимопонимания. Речь идёт о непреложных ценностях — любви, солидарности и милосердии, с помощью которых преодолеваются любые искусственно возведённые барьеры, залечиваются любые злонамеренно спровоцированные расколы.