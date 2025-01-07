Политолог указал на важность освобождения Курахова в ДНР

«В ходе ожесточённых боёв “Южная” группировка войск освободила Курахово. Надо сказать, что сражение длилось с начала осени и завершилось оно всё-таки разгромом ВСУ. Однако российская армия не останавливается и продолжает теснить противника на запад, к административным центрам границ ДНР», — сказал Кошкин.
Он подчеркнул, что российские войска проявляют огромный героизм, а командование — высокую подготовку и компетентность в принятии решений. В результате слаженной работы ВС РФ удаётся выбивать противника из населённых пунктов.
Ранее стало известно, что 5 января ВСУ прекратили оказывать организованное сопротивление в Курахово. 6 января Минобороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск РФ освободили Курахово в ДНР. Также наши бойцы водрузили российский триколор на самой западной окраине населённого пункта.