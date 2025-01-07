Лукашенко: лучше белорусская диктатура, чем украинская демократия

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как на Украине, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, общаясь с жителями Логойска в храме на Рождество.
Белорусский лидер, говоря о внешних вызовах, которые стоят перед страной, отметил, что многие годы республика шла «по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду» и назвал это главным достижением.
Президент напомнил и о том, какое напряжение сейчас существует вокруг Беларуси, которая остается мирной страной. Но зарубежные недоброжелатели всеми силами пытаются втянуть Беларусь в украинский конфликт.
«Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну».
Терпение и настойчивость
В случае, если Беларусь будет втянута в украинский конфликт, то, как отметил президент, она может не выдержать как государство. Поэтому глава государства считает, что необходимо выстоять.
«Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит (…) лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский заявил, что на первый или второй день военной операции России Александр Лукашенко принес ему извинения. В свою очередь пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию, уточнив, что в этой беседе Лукашенко подчеркнул, что именно Зеленскому придется отвечать за гибель людей больше, чем кому, и призвал его сесть за стол переговоров.