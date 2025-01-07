Лукашенко: лучше белорусская диктатура, чем украинская демократия

Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский заявил, что на первый или второй день военной операции России Александр Лукашенко принес ему извинения. В свою очередь пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию, уточнив, что в этой беседе Лукашенко подчеркнул, что именно Зеленскому придется отвечать за гибель людей больше, чем кому, и призвал его сесть за стол переговоров.