Лукашенко высказался о белорусской диктатуре и украинской демократии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске высказался о белорусской диктатуре и украинской демократии, сообщает БелТА.
Глава государства, говоря про развитие Беларуси в условиях различных внешних вызовов, заметил, что все эти году «мы шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду». Он подчеркнул, что это является главным достижением.
— Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство, — пояснил президент Беларуси.
Александр Лукашенко заметил, что по этой причине он делает все терпеливо, настойчиво, как учат Господь и церковь, «делаем свое дело». Он также заметил, что время все отстроит, а также даст всему оценку, однако Беларуси необходимо выстоять.
— Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского: «Никаких извинений Лукашенко не приносил, не за что».
Тем временем глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.
Также Лукашенко сказал, что белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам.
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