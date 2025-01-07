Лукашенко высказался о белорусской диктатуре и украинской демократии

— Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться, — акцентировал внимание президент Беларуси.