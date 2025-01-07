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Лукашенко заявил, что не держится за власть и тихо передаст её новому поколению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не держится за власть. Об этом заявил сам лидер государства, отметив, что сделает всё возможное для тихой передачи власти новому поколению.

Источник: Life.ru

«Я не держусь за власть. Я сделаю всё для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — приводит госагентство БелТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что надеется пожить ещё при новой власти. Политик отметил, что хочет увидеть, как будут жить его дети.

«Мои дети — вот эти [указывая на детей в церкви на Рождество]. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое моё преимущество, что я не пытаюсь силой удержать власть», — указал президент.

Лукашенко отметил необходимость подготовки молодых людей, чтобы они ценили родную страну «хотя бы так, как нынешнее поколение», сделавшее её суверенной и независимой. По его словам, смена поколений — всегда болезненный процесс. Политик добавил, что Белоруссии предстоит серьёзный экзамен: определить нормальную власть, которая будет указывать путь развития республики.

Напомним, что в конце декабря 2024 года Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в Белоруссии. Это седьмой раз, когда он будет баллотироваться на должность главы государства. Сами выборы пройдут 26 января.