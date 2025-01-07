Лукашенко заявил, что не держится за власть и тихо передаст её новому поколению

«Я не держусь за власть. Я сделаю всё для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — приводит госагентство БелТА слова Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что надеется пожить ещё при новой власти. Политик отметил, что хочет увидеть, как будут жить его дети.
«Мои дети — вот эти [указывая на детей в церкви на Рождество]. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое моё преимущество, что я не пытаюсь силой удержать власть», — указал президент.
Лукашенко отметил необходимость подготовки молодых людей, чтобы они ценили родную страну «хотя бы так, как нынешнее поколение», сделавшее её суверенной и независимой. По его словам, смена поколений — всегда болезненный процесс. Политик добавил, что Белоруссии предстоит серьёзный экзамен: определить нормальную власть, которая будет указывать путь развития республики.
Напомним, что в конце декабря 2024 года Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в Белоруссии. Это седьмой раз, когда он будет баллотироваться на должность главы государства. Сами выборы пройдут 26 января.