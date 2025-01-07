Лукашенко: «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать

Президент обратил внимание на то, что его информируют про то, что начинают подтягиваться люди с Востока. Он уточнил, что речь идет не только о тех, которые желают вражды, но также подтягиваются те, кто хотят жить, работать, зарабатывать «и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей».