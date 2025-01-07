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Лукашенко: «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать

Лукашенко заявил, что «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал, что «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать, пишет БелТА.

Президент обратил внимание на то, что его информируют про то, что начинают подтягиваться люди с Востока. Он уточнил, что речь идет не только о тех, которые желают вражды, но также подтягиваются те, кто хотят жить, работать, зарабатывать «и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей».

— Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться, — пояснил президент.

По его словам, белорусы могут научить людей. Он также добавил, что стране нужны трудовые ресурсы. Кроме того, Александр Лукашенко высказался про неконтролируемую миграцию:

— Но неконтролируемая миграция — это беда.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2025 год непростым для Беларуси: «Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон».

Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.

Также Лукашенко сказал, что белорусы подвергаются жестоким душевным и психологическим атакам.

Мы писали, что Лукашенко сказал белорусам определить нормального президента и правительство.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.