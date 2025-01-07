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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Рождеством Христовым

Предстоятель РПЦ поблагодарил белорусского лидера за вклад в укрепление братских отношений между россиянами и белорусами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством президента Белоруссии Александра Лукашенко, об этом во вторник сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Искренне признателен вам за внимание к миссии Белорусской православной церкви и личный вклад в развитие плодотворного церковно-государственного соработничества в республике, направленного на утверждение в жизни современников духовно-нравственных ценностей, способствующего укреплению братских отношений между нашими народами, связанными православной верой и общей историей», — говорится в поздравлении, направленном в адрес белорусского лидера.

Патриарх Кирилл пожелал президенту Беларуси доброго здравия, душевного мира, Божией помощи и дальнейших успехов на посту главы государства.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа.

Минувшей ночью во всех храмах Беларуси прошли праздничные богослужения. Главное состоялось в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе, богослужение возглавил предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин. О традициях и истории праздника Рождества Христова читайте в материале Sputnik.

Патриарх Кирилл
Лукашенко Александр
религии
праздники