Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Рождеством Христовым

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством президента Белоруссии Александра Лукашенко, об этом во вторник сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
«Искренне признателен вам за внимание к миссии Белорусской православной церкви и личный вклад в развитие плодотворного церковно-государственного соработничества в республике, направленного на утверждение в жизни современников духовно-нравственных ценностей, способствующего укреплению братских отношений между нашими народами, связанными православной верой и общей историей», — говорится в поздравлении, направленном в адрес белорусского лидера.
Патриарх Кирилл пожелал президенту Беларуси доброго здравия, душевного мира, Божией помощи и дальнейших успехов на посту главы государства.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа.
Минувшей ночью во всех храмах Беларуси прошли праздничные богослужения. Главное состоялось в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе, богослужение возглавил предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин. О традициях и истории праздника Рождества Христова читайте в материале Sputnik.