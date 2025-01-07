Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Рождеством Христовым

«Искренне признателен вам за внимание к миссии Белорусской православной церкви и личный вклад в развитие плодотворного церковно-государственного соработничества в республике, направленного на утверждение в жизни современников духовно-нравственных ценностей, способствующего укреплению братских отношений между нашими народами, связанными православной верой и общей историей», — говорится в поздравлении, направленном в адрес белорусского лидера.