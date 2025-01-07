Лукашенко высказался о Зеленском: «Чего он вякает, чего ему не хватает?»

— Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: «Не дай бог», — обратил внимание президент Беларуси.