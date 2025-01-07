Лукашенко высказался о Зеленском: «Чего он вякает, чего ему не хватает?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске высказался в Владимире Зеленском, передает БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание на большое напряжение вокруг Беларуси. Он уточнил, что везде что-то происходит, фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, идут конфликты и прочее.
Кроме того, глава государства заметил, что вокруг страны вооружаются, добавив, что «этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) — мирный». Он добавил, что по этой причине недоброжелателям за границей жмет.
— Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже, — подчеркнул президент.
Вместе с тем, говоря о Зеленском, глава государства подчеркнул:
— Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну.
Александр Лукашенко сказал и про то, что в свое время в новогоднем поздравлении Зеленский кричал: Жыве Беларусь!" (напомним, что указанный лозунг МВД Беларуси включило в перечень нацистской символики).
— Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: «Не дай бог», — обратил внимание президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о белорусской диктатуре и украинской демократии.
Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского: «Никаких извинений Лукашенко не приносил, не за что».
Кроме того, глава государства сказал, что Беларусь сделает все для сохранения мира, а главный вызов — экономика.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.