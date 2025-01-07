Чиновников в Челябинской области уличили в намеренном «дроблении» закупок

Городская прокуратура выявила факты намеренного «дробления» муниципальными заказчиками единой закупки. Это делалось для того, чтобы миновать конкурентные процедуры и заключить несколько контрактов с единственным поставщиком на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей.
Таким образом заказчик намеренно заключает с одним и тем же исполнителем, поставщиком или подрядчиком несколько контрактов на одни и те же виды работ, товаров, услуг, которые образуют единую сделку.
Так, судами признана недействительной сделка, оформленная 13 договорами, заключенными между Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа и индивидуальным предпринимателем. Речь идет о выполнении работ по ремонту сетей наружного освещения и по оборудованию пешеходных переходов стационарным освещением. Общая сумма — около 6,7 млн рублей.
«Применены последствия недействительности в виде взыскания с предпринимателя всего полученного по сделке. Решение суда исполнено в полном объеме, денежные средства поступили на счет муниципалитета», — прокомментировали в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
По аналогичным основаниям решением суда признаны недействительными два контракта на выполнение работ по нанесению разметки на улично-дорожной сети Озерска, заключенные между тем же и индивидуальным предпринимателем. С последнего взыскано около 733 тыс. рублей.
Решение суда после апелляционного обжалования вступило в законную силу, запрошен исполнительный лист для принудительного исполнения.