Напомним, 1 января «Газпром» остановил поставки газа в ЕС через Украину из-за истечения контракта с «Нафтогазом». Владимир Зеленский тогда громко заявил, что это принесёт России немало бед, однако реальные проблемы испытывает сам Евросоюз, поскольку запасы газа быстро истощаются. Европа расходует ресурс с рекордной скоростью за последние семь лет. В Верховной Раде Зеленского назвали «шизофреником», из-за которого страдает полмира. На Украине заявили, что из-за его решения по газу европейские друзья Незалежной наконец-то увидят настоящую сущность киевского режима, которому плевать на всё.