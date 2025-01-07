Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая», — заявил российский лидер.
Он также сообщил, что в России разделяют горе тех, кто потерял родных и близких из-за стихийного бедствия. Кроме того, Путин выразил надежду на быстрое выздоровление пострадавших в результате происшествия.
Землетрясение произошло в этот же день в Китае неподалеку от границы с Непалом и Бангладеш. Подземные толчки зафиксированы в Тибетском автономном районе. Эпицентр располагался на глубине 10 км и на расстоянии 63 км к юго-западу от города Шигадзе, который населяют 80 тыс. человек.
Позднее стало известно, что в результате бедствия в округе Дингри обрушилось более 1 тыс. домов. Всего из-за землетрясения в Тибете погибло 95 человек, еще 130 пострадали.
На данный момент информации о нахождении российских граждан в зоне землетрясения на юго-западе КНР не поступало. Посольство РФ активно взаимодействует с китайскими властями.