Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

Землетрясение произошло в этот же день в Китае неподалеку от границы с Непалом и Бангладеш. Подземные толчки зафиксированы в Тибетском автономном районе. Эпицентр располагался на глубине 10 км и на расстоянии 63 км к юго-западу от города Шигадзе, который населяют 80 тыс. человек.