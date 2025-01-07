Сенегал не согласовывал с Парижем вывод французских войск

«Президент Эмманюэль Макрон заявил, что объявленный вывод французских контингентов был согласован с африканскими странами и Францией. Он полагает, что из простого удобства и вежливости Франция предоставила этим африканским странам такую возможность. В случае с Сенегалом это утверждение совершенно ошибочно. Никаких обсуждений или переговоров до сих пор не проводилось, и решение, принятое Сенегалом, продиктовано единственно его волей как свободной, независимой и суверенной страны», — написал он в аккаунте в соцсети Х.