Лукашенко в храме на Рождество признался в любви

«Я люблю свой народ и в этом моя особенность. Извините за нескромность, это моя любовь к моим людям, которые стоят передо мной. 30 лет назад я поклялся, что я буду служить своему народу, и это делаю. Как бы мне сложно ни было, всякое бывало. Грубых ошибок мы не допустили, — сказал глава государства. — Мы шли по тонкому льду. Но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду. Это — главное наше достижение».