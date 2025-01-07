Лукашенко в храме на Рождество признался в любви

Глава государства выступил с достаточно большой речью, в которой не только поздравил всех с Рождеством, пожелав счастья и здоровья, но и высказался о сложной обстановке вокруг страны, возникающих вызовах, задачах на предстоящий период и вопросах справедливой социальной политики. Протоиерей Владимир, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, куда в Рождество приехал глава государства, поблагодарил за добрые слова:
«От избытка сердца глаголят уста. Мы услышали, как вы от всего сердца высказывали свою озабоченность, обеспокоенность и в то же самое время любовь к нам всем, к нашему белорусскому народу».
«Я люблю свой народ и в этом моя особенность. Извините за нескромность, это моя любовь к моим людям, которые стоят передо мной. 30 лет назад я поклялся, что я буду служить своему народу, и это делаю. Как бы мне сложно ни было, всякое бывало. Грубых ошибок мы не допустили, — сказал глава государства. — Мы шли по тонкому льду. Но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду. Это — главное наше достижение».