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Суд продлил ордер на арест президента Южной Кореи

Суд в Сеуле удовлетворил просьбу следствия о продлении срока действия ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает «Рёнхап». Следователи агентства по борьбе с коррупцией ранее не смогли его арестовать из-за охраны, а полиция отказалась задерживать главу государства.

Источник: Reuters

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился снять военное положение, но отверг все обвинения. Политику объявили импичмент со второй попытки 14 декабря.

Следователи агентства по борьбе с коррупцией прибыли в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 3 января. Они столкнулись с сопротивлением со стороны охраны. Попытка ареста сопровождалась акцией в поддержку президента, на которую вышли больше 1 тыс. человек. Порядок обеспечивали 2,7 тыс. полицейских.