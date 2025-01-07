Военные ВСУ сообщили, что командование их бросило на убой. Видео © Telegram / Zvezdanews.
Все пленные уверяют, что командование бросило их на верную гибель несмотря на то, что в группе было много раненых.
«Нас начали обстреливать при подъезде. У нас было много “трёхсотых”. Нам сказали ждать до “ранку”… Мы ехали туда, не зная куда. Сказали занять село и держать круговую оборону и всё…», — рассказали украинцы.
Ранее стало известно, что утром 5 января бойцы ВСУ попытались пересечь границу с Россией в Курской области. Однако российским войскам удалось отразить атаку украинских формирований.