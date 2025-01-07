В Татарстане страховые пенсии вырастут в январе на 7,3%. Об этом в ходе интервью «Татар-информу» сообщил управляющий отделением Социального фонда по РТ Эдуард Вафин.
По словам Вафина, с 1 января 2025 года страховые пенсии выросли в республике более чем на 1,6 тысячи рублей — до 23,8 тысячи рублей. Это средний показатель. Процент увеличения для всех одинаковый, но величина прибавки у каждого индивидуальная. Она зависит от размера пенсии, получаемой до индексации.
Как отметил спикер, страховые пенсии по старости в Татарстане получают более 1,3 миллиона человек. На конец 2023 года в республике проживало порядка 1,1 миллиона пенсионеров.
Напомним, в Татарстане в 2025 году сумма прожиточного минимума вырастет на 15%. Она в итоге составит 15 073 рубля.