«Идите до конца!»: Истекающий кровью российский боец записал предсмертное видео, но выжил

А недавно в Сети появилось видео рукопашной схватки российского бойца с ВСУшником. В последние минуты жизни украинский солдат вступил в бой с военным ВС РФ и проиграл, успев назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Россиянин Андрей Григорьев был ранен, но выжил. Жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родных краях. После схватки на военнослужащего ВС РФ вышли ещё шесть противников, двоих из них ему удалось ликвидировать.