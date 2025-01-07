Газификация Кишиневом населенных пунктов в Зоне безопасности займет месяцы — Чебан

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. От полугода до девяти месяцев может занять прокладка газовых сетей в селах, находящихся под контролем Кишинева в Приднестровье, заявил в интервью общественному радио врио главы АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Накануне глава правительства Дорин Речан заявил, что Молдова поставит энергоресурсы 14 селам на территории Зоны безопасности на левом берегу Днестра, которые остаются под юрисдикцией Кишинева. Решение об этом было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Согласно заявлению премьера, села Погребя, Кошница, Пырыта, Дороцкая, Новая Моловата, Рогий, Кочиеры, Коржова и Васильевка (Дубоссарского района), Хырбовец и Варница (Новоаненского района), Фырладены, Хаджимус и Копанка (Каушанского района) будут подключены к газовым сетям, управляемым правым берегом.
По словам Вадима Чебана, процесс газификации может занять от шести до девяти месяцев, однако «Молдовагаз» постарается сократить эти сроки.
«Обычно такая работа занимает минимум шесть-девять месяцев. Мы постараемся сократить сроки, но я не могу назвать конкретный период. Если взять всю цепочку проекта — от инициирования, проектирования до закупок и так далее — все это требует времени. Обычно мы реализуем инвестиционную программу, начиная с февраля по декабрь. Это примерно 9−10 месяцев при выполнении всех процедур. В данном случае это будет срочно, в ближайшее время», — уточнил Вадим Чебан.
Размер инвестиций пока не ясен, примерная сумма будет представлена Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ), регулятор должен принять окончательное решение.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.