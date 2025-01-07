Газификация Кишиневом населенных пунктов в Зоне безопасности займет месяцы — Чебан

«Обычно такая работа занимает минимум шесть-девять месяцев. Мы постараемся сократить сроки, но я не могу назвать конкретный период. Если взять всю цепочку проекта — от инициирования, проектирования до закупок и так далее — все это требует времени. Обычно мы реализуем инвестиционную программу, начиная с февраля по декабрь. Это примерно 9−10 месяцев при выполнении всех процедур. В данном случае это будет срочно, в ближайшее время», — уточнил Вадим Чебан.