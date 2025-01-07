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Исландия передала Украине $30 миллионов для оборонных нужд

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Рейкьявик передал Киеву 30 миллионов долларов помощи для оборонных нужд, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.

Источник: © РИА Новости

«Объем помощи, которая была предоставлена (Исландией — ред.) украинской стороне именно для оборонных нужд на сегодняшний день составляет 30 миллионов долларов», — сказал Сибига на видео, опубликованном в социальной сети Facebook* МИД Украины.

Он также отметил, что с главой МИД Исландии обсудил возможность наращивания военного производства, однако деталей не привел.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская