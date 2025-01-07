Лукашенко считает, что Украину привели к войне олигархи

«На Украине начиналось не с майдана. Все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан — олигархат, который удавил Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне. Тот же Зеленский — он же не бедный человек. Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.