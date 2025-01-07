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Лукашенко считает, что Украину привели к войне олигархи

Лукашенко: Украину к войне привел не майдан, а олигархат, который удавил страну.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Украину к войне привел не майдан, а олигархат, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«На Украине начиналось не с майдана. Все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан — олигархат, который удавил Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне. Тот же Зеленский — он же не бедный человек. Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.

По его словам, все президенты на Украине были такими. «Поэтому все начинается с несправедливости», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко Александр