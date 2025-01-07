Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Алиеву

Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 — выжили.