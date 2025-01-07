Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями Алиеву

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета AZAL, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
«Примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагической авиакатастрофы гражданского самолета Азербайджанских авиалиний близ Актау. Разделяю горе семей погибших, выражаю им свою поддержку, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в письме.
Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, а 14 — выжили.
После авиакатастрофы в Актау Алиев объявил 26 декабря днем траура в Азербайджане.