Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

«Почему Володя Зеленский себя так ведёт? Мы же были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать всё, чтобы втянуть страну в войну. Если нас втянут в войну — это тяжёлая ситуация», — отметил белорусский лидер, передаёт агентство БелТА.
Ранее Лукашенко заявил, что со временем Киев начнет взаимодействовать с Минском и Москвой, и отношения между этими странами должны улучшиться. Он отметил, что, несмотря на текущие сложности, восстановление нормальных отношений неизбежно. Кроме того, белорусский лидер добавил, что Москва является одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов.