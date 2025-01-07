Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

«Почему Володя Зеленский себя так ведёт? Мы же были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать всё, чтобы втянуть страну в войну. Если нас втянут в войну — это тяжёлая ситуация», — отметил белорусский лидер, передаёт агентство БелТА.