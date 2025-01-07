Двое приговоренных к смертной казни в США отказались от помилования Байдена

Позже агентство Reuters заявило, что избранный президент США Дональд Трамп жестко осудил и назвал отвратительным решение американского президента о помиловании заключенных. Он добавил, что это является пощечиной для жертв, их семей и близких. 24 декабря политик добавил, что после инаугурации в январе собирается добиваться вынесения смертной казни для насильников и убийц. Он добавил, что Соединенные Штаты снова станут «государством закона и порядка».