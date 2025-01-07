Двое приговоренных к смертной казни в США отказались от помилования Байдена

«Шеннон Агофски и Лен Дэвис 30 декабря подали экстренные ходатайства в федеральный суд южного округа штата [Индиана], требуя вынесения судебного запрета на замену их смертных приговоров пожизненным заключением без права досрочного освобождения», — говорится в материале.
Отмечается, что мужчины пытаются обжаловать судебные решения, основываясь на заявлениях о своей невиновности, а смягчение приговора поставит их в «невыгодное юридическое положение».
«Смягчить его приговор сейчас, когда обвиняемый ведет активное судебное разбирательство, означает лишить его защиты в виде повышенного контроля. Это создает неоправданное бремя и ставит обвиняемого в положение принципиальной несправедливости, что сведет на нет его предстоящие апелляционные процедуры», — приводит канала заявление Агофски.
Ранее, 23 декабря 2024 года, Байден смягчил наказание для 37 заключенных, которые были приговорены к смертной казни. В Белом доме уточнили, что приговоры будут переквалифицированы на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Глава государства считает, что США на федеральном уровне должны прекратить применение смертной казни, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти.
Позже агентство Reuters заявило, что избранный президент США Дональд Трамп жестко осудил и назвал отвратительным решение американского президента о помиловании заключенных. Он добавил, что это является пощечиной для жертв, их семей и близких. 24 декабря политик добавил, что после инаугурации в январе собирается добиваться вынесения смертной казни для насильников и убийц. Он добавил, что Соединенные Штаты снова станут «государством закона и порядка».