Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое приговоренных к смертной казни в США отказались от помилования Байдена

Двое заключенных исправительного учреждения США в Терре-Хоте, штат Индиана, приговоренных к смертной казни, отказались от помилования президента страны Джо Байдена. Об этом 7 января сообщает NBC News.

Источник: Reuters

«Шеннон Агофски и Лен Дэвис 30 декабря подали экстренные ходатайства в федеральный суд южного округа штата [Индиана], требуя вынесения судебного запрета на замену их смертных приговоров пожизненным заключением без права досрочного освобождения», — говорится в материале.

Отмечается, что мужчины пытаются обжаловать судебные решения, основываясь на заявлениях о своей невиновности, а смягчение приговора поставит их в «невыгодное юридическое положение».

«Смягчить его приговор сейчас, когда обвиняемый ведет активное судебное разбирательство, означает лишить его защиты в виде повышенного контроля. Это создает неоправданное бремя и ставит обвиняемого в положение принципиальной несправедливости, что сведет на нет его предстоящие апелляционные процедуры», — приводит канала заявление Агофски.

Ранее, 23 декабря 2024 года, Байден смягчил наказание для 37 заключенных, которые были приговорены к смертной казни. В Белом доме уточнили, что приговоры будут переквалифицированы на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Глава государства считает, что США на федеральном уровне должны прекратить применение смертной казни, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти.

Позже агентство Reuters заявило, что избранный президент США Дональд Трамп жестко осудил и назвал отвратительным решение американского президента о помиловании заключенных. Он добавил, что это является пощечиной для жертв, их семей и близких. 24 декабря политик добавил, что после инаугурации в январе собирается добиваться вынесения смертной казни для насильников и убийц. Он добавил, что Соединенные Штаты снова станут «государством закона и порядка».

Байден Джо