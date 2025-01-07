«Отпор Трампу»: Раскрыта причина изменения герба Дании

«Король Дании шокировал некоторых историков, изменив королевский герб так, чтобы на нём были более заметны Гренландия и Фарерские острова, что также было воспринято как отпор Дональду Трампу», — говорится в материале.
По сообщениям агентства, в новой версии символа убрали короны, которые изображались на третьем поле центрального щита. На их месте появились белый медведь и серебристый баран, которых можно заметить на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно.
Напомним, власти Дании обновили Королевский герб. С него убрали три короны, которые появились там во времена Кальмарской унии XIV века и являлись причиной многих споров со Швецией. Три короны появились на государственном символе в 1397 году.