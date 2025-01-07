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Российские бойцы зачистили от ВСУ большую часть Дзержинска

Торецк) в Донецкой Народной Республике была освобождена от украинских военнослужащих. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств. Они подчеркнули, что потери ВСУ на данном фронте исчисляются тысячами.
Источник: Life.ru

«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идёт зачистка оставшейся группировки», — сообщили военные ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что на протяжении последних суток российские вооружённые силы нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам с вооружением и скоплениям техники украинских войск и наёмников в 164 различных районах. В операции участвовали группы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России.