Лукашенко: сделаю все, чтобы тихо передать власть новому поколению

«Главное для нас чтобы было мирное правление. И тут — это моя задача — будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир — все остальное мы купим. Будем жить, может быть, не богато, но достойно, как живем сейчас. Ни у кого ничего не просим», — обратил внимание президент.