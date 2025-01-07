WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными

«Администрация (президента США Джо) Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена», — говорится в публикации.
По данным издания, США просят освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России