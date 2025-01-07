WSJ: США обсуждают с талибами обмен заключенными

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.