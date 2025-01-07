Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины стали уязвимыми из-за применения российскими военными ракет «Искандер-М», пишет Military Watch Magazine.

Источник: РИА "Новости"

«Баллистические ракеты “Искандер-М” применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — говорится в материале.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.