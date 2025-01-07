СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия

«Баллистические ракеты “Искандер-М” применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — говорится в материале.
ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.